Футболист «Манчестер Сити» Жоау Канселу всё ближе к переезду в Каталонию.

Переговоры «Барселоны» с «горожанами» по аренде правого защитника находятся на продвинутой стадии, а сам 29-летний футболист уже одобрил сделку. По данным журналиста Ману Сайнса, если не произойдёт ничего непредвиденного, каталонский клуб объявит о подписании Канселу уже на следующей неделе. Португалец пополнит ряды команды Хави Эрнандеса на правах аренды без опции выкупа.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Жоау Канселу составляет 50 млн евро. По слухам, «Барселона» была готова включить в арендный договор пункт выкупа за 30 млн евро.