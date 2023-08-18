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«Ноттингем Форест» вырвал победу у «Шеффилд Юнайтед» на 89-й минуте

18 Августа 2023 • 23:43 Комментировать
Ноттингем Форест
2:1
Шеффилд Юнайтед
окончен

Год назад игравшие в Чемпионшипе «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед» пересеклись во втором туре Премьер-лиги. «Лесники» в целом имели небольшой игровой перевес. Удача улыбнулась им на третьей минуте Серж Орье отобрал мяч и сразу подал на Тайво Авонийи, который результативно пробил головой под перекладину. Гости отыгрались сразу после перерыва, вторая волна атаки после углового, и шикарный обводящий удар Густаво Хамера восстановил паритет. Авонийи убежал один на один и перебросил голкипера, но гола нет - вне игры. У соперника в похожем эпизоде Бери Траоре не смог пробить вратаря. На 89-й минуте снова сработал кросс Орье, на сей раз Крис Вуд выиграл воздух у пары опекунов и переправил  мяч в дальний нижний угол ворот - 2:1 в пользу «лесников», которые набрали свои первые очки. У соперника две «баранки».

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:1Шеффилд Юнайтед
(1:0) Авонийи Тайво3'  
  48'Хамер Густаво (1:1)
(2:1) Вуд Крис89'  
Тёрнер МэттБоли Вийи  36' 69' (Йейтс Райан ( 69') Уорролл ДжоМаккена СкоттОрье Серж  44'Данило Ларанжера 90' (Ньякат Мусса ( 90') Мангаля Орель 69' (Эланга Энтони ( 69') Уильямс НекоДжонсон Бреннан 90' (Куяте Шейху ( 90') Авонийи Тайво 84' (Вуд Крис ( 84') Гиббс-Уайт Морган
Запасные: Тоффоло ХарриФройлер РемоХорват ИтанУи-Чжо Хван
Фодеринхэм УэслиАхмедходжич АнелИган ДжонРобинсон ДжекОсборн Бен  86'Лоу Макс 46' (Ларуси Яссер ( 46') Норвуд Оливер  45'Винисиус Соуза 58' (Башам Крис ( 58') Хамер Густаво  72'Траоре Бени 82' (Хэкфорд Энтуон ( 82') Осула Вильям 74' (Брукс Эндри ( 74')
Запасные: Дэвис ТомСерики ФемиМарш ЛуиТрасти ОстонДэвис Адам
18 августа. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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