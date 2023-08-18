«Ноттингем Форест» вырвал победу у «Шеффилд Юнайтед» на 89-й минуте

Год назад игравшие в Чемпионшипе «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед» пересеклись во втором туре Премьер-лиги. «Лесники» в целом имели небольшой игровой перевес. Удача улыбнулась им на третьей минуте Серж Орье отобрал мяч и сразу подал на Тайво Авонийи, который результативно пробил головой под перекладину. Гости отыгрались сразу после перерыва, вторая волна атаки после углового, и шикарный обводящий удар Густаво Хамера восстановил паритет. Авонийи убежал один на один и перебросил голкипера, но гола нет - вне игры. У соперника в похожем эпизоде Бери Траоре не смог пробить вратаря. На 89-й минуте снова сработал кросс Орье, на сей раз Крис Вуд выиграл воздух у пары опекунов и переправил мяч в дальний нижний угол ворот - 2:1 в пользу «лесников», которые набрали свои первые очки. У соперника две «баранки».