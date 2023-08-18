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Почеттино: «Броя может быть очень важен для «Челси»

18 Августа 2023 • 22:46 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.50 X 3.55 2 2.05
20.08 18:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о перспективах нападающего Армандо Брои.

Албанский футболист пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травмы крестообразной связки. По слухам, интерес к 21-летнему форварду проявляют итальянские «Милан» и «Рома», однако «Челси» не горит желанием отпускать игрока.

«Мы изучаем все варианты, доступные на трансферном рынке, но не забываем и о тех, кто есть в нашем составе, включая Брою. Нам отлично известно, на что он способен, и мы знаем, что он может быть очень важен для «Челси». Нам следует набраться терпения и подождать, пока он наберёт оптимальную форму», – заявил на пресс-конференции аргентинский рулевой.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Армандо Броя
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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