Почеттино: «Броя может быть очень важен для «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о перспективах нападающего Армандо Брои.

Албанский футболист пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травмы крестообразной связки. По слухам, интерес к 21-летнему форварду проявляют итальянские «Милан» и «Рома», однако «Челси» не горит желанием отпускать игрока.

«Мы изучаем все варианты, доступные на трансферном рынке, но не забываем и о тех, кто есть в нашем составе, включая Брою. Нам отлично известно, на что он способен, и мы знаем, что он может быть очень важен для «Челси». Нам следует набраться терпения и подождать, пока он наберёт оптимальную форму», – заявил на пресс-конференции аргентинский рулевой.