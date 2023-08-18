Пресс-служба «Астон Виллы» подтвердила приобретение итальянского нападающего Николо Дзаньоло.

Сообщение о переходе игрока «скуадры адзурры» появилось в социальных сетях и на официальном сайте бирмингемцев. Известно, что форвард перейдёт на правах аренды из турецкого «Галатасарая» в последующим правом выкупа.

В прошедшем сезоне 24-летний итальянец провёл 28 матчей в рамках всех состязаний, забив семь голов при четырёх ассистах. Усилия Николо помогли «Галатасараю» вернуть титул чемпионов Турции. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.