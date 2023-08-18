«Боруссия» Дортмунд нацелилась на полузащитника «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Коул Палмер вновь интересен дортмундской «Боруссии».

Слухи о возможном переходе англичанина в стан «шмелей» появились несколькими месяцами ранее, но до конкретики тогда не дошло. По обновлённой информации журналиста Патрика Бергера, «Боруссия» по-прежнему очень заинтересована в подписании 21-летнего футболиста. Между клубами уже состоялись обсуждения, и главной преградой для немецкого гранда может стать высокая стоимость полузащитника.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коула Палмера в 18 млн евро. Контракт игрока с «горожанами» истекает в 2026 году.