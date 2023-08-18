Гвардиола рассчитывает на поддержку фанатов на матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от фанатской поддержки на домашнем матче АПЛ против «Ньюкасла».

«Надеюсь, завтра будет полный стадион на матче против «Ньюкасла». Оставайтесь с нами, пожалуйста, потому что мы находимся не в лучшей форме. Особенно в такой плохой момент, пожалуйста, оставайтесь с нами, потому что нам нужны ваши крики и поддержка», — заявил наставник сильнейшего клуба мира на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что ранее «горожане» выиграли Суперкубок УЕФА, уступив в аналогичном матче-открытии английского сезона. В первом туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Бёрнли».