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Гвардиола рассчитывает на поддержку фанатов на матче с «Ньюкаслом»

18 Августа 2023 • 22:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
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Через 22 ч. 25 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от фанатской поддержки на домашнем матче АПЛ против «Ньюкасла».

«Надеюсь, завтра будет полный стадион на матче против «Ньюкасла». Оставайтесь с нами, пожалуйста, потому что мы находимся не в лучшей форме. Особенно в такой плохой момент, пожалуйста, оставайтесь с нами, потому что нам нужны ваши крики и поддержка», — заявил наставник сильнейшего клуба мира на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что ранее «горожане» выиграли Суперкубок УЕФА, уступив в аналогичном матче-открытии английского сезона. В первом туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Бёрнли».

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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