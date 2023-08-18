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«Вест Хэм» предложил 40 млн за французского форварда

18 Августа 2023 • 21:49 Комментировать
Лион
...
Монпелье
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Через 21 ч. 50 мин.

«Вест Хэм» сделал официальное предложение «Монпелье» по трансферу нападающего Элье Ваи.

«Молотобойцы» давно проявляют интерес к 20-летнему игроку, и теперь перешли к конкретным действиям, предложив за него 40 млн евро с учётом бонусов, докладывает L'Equipe. Такие условия устраивают «Монпелье». В числе претендентов на француза также значится «Ланс», пока не сделавший официального предложения.

В прошлом розыгрыше Лиги 1 Элье Ваи отметился 19 забитыми мячами и шестью результативными передачами, отыграв 33 матча за «Монпелье». В июле форвард мог перебраться в «Челси», однако предложение гранда АПЛ было отклонено.

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Вест Хэм трансферы футбола - лето 2023 Элье Ваи
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