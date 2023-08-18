«Вест Хэм» предложил 40 млн за французского форварда

«Вест Хэм» сделал официальное предложение «Монпелье» по трансферу нападающего Элье Ваи.

«Молотобойцы» давно проявляют интерес к 20-летнему игроку, и теперь перешли к конкретным действиям, предложив за него 40 млн евро с учётом бонусов, докладывает L'Equipe. Такие условия устраивают «Монпелье». В числе претендентов на француза также значится «Ланс», пока не сделавший официального предложения.

В прошлом розыгрыше Лиги 1 Элье Ваи отметился 19 забитыми мячами и шестью результативными передачами, отыграв 33 матча за «Монпелье». В июле форвард мог перебраться в «Челси», однако предложение гранда АПЛ было отклонено.