Де Брёйне высказался о своём состоянии после операции

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне перенёс операцию.

32-летний бельгиец получил травму подколенного сухожилия в поединке первого тура нового розыгрыша Премьер-лиги против «Бёрнли». Игроку потребовалось хирургическое вмешательство, а его возвращение на поле запланировано на зиму.

«Известия после игры с «Бёрнли» стали для меня настоящим ударом – как с физической точки зрения, так и с моральной. Теперь операция сделана, я готов восстановить своё тело и вновь приступить к работе в скором времени. Благодарю всех за поддержку», – написал в социальных сетях лидер «Манчестер Сити».