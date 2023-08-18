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Романо: «Канселу хочет перейти только в «Барселону»

18 Августа 2023 • 20:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
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Через 23 ч. 51 мин.

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу намерен продолжить карьеру в «Барселоне».

Переговоры между клубами заметно продвинулись за последние дни. Стороны не до конца согласовали стоимость аренды и условия зарплаты, но уже близки к договорённости. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, переход Канселу в «Барселону» – лишь вопрос времени. 29-летний португалец хочет продолжить карьеру в Каталонии – он не заинтересован в переговорах с другими клубами.

Интерес к Жоау Канселу также проявляет лондонский «Арсенал», однако, судя по всему, английский гранд уже выбыл из борьбы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Арсенал Лондон Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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