Романо: «Канселу хочет перейти только в «Барселону»

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу намерен продолжить карьеру в «Барселоне».

Переговоры между клубами заметно продвинулись за последние дни. Стороны не до конца согласовали стоимость аренды и условия зарплаты, но уже близки к договорённости. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, переход Канселу в «Барселону» – лишь вопрос времени. 29-летний португалец хочет продолжить карьеру в Каталонии – он не заинтересован в переговорах с другими клубами.

Интерес к Жоау Канселу также проявляет лондонский «Арсенал», однако, судя по всему, английский гранд уже выбыл из борьбы.