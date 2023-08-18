Руководство «Челси» не прекращает работу на трансферном рынке, обратив внимание на нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна.

По информации журналиста Дармиша Сета, «синие» проявляют интерес к американскому форварду «канониров». Сообщается, что «Челси» ещё не делал официальное предложение по нападающему, однако интерес к Балогуну реален. Ещё одним клубом, претендующим на форварда, является «Монако», все ещё настаивает на подобном трансфере и планирует сделать улучшенное предложение.

Напомним, что в прошедшем сезоне в футболке французского «Реймса» американец забил 22 гола в 37 матчах чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в 30 миллионов евро.