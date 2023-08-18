Крайний защитник лондонского «Челси» Льюис Холл в ближайшее время может перебраться в «Ньюкасл».

Как сообщает журналист 90min Грэм Бейли, клубы согласовали между собой условия арендного соглашения 18-летнего футболиста, которое будет рассчитано на один сезон. По информации источника, после окончания договора «Ньюкасл» может выкупить контракт Холла у «Челси». Отмечается, что общая сумма сделки составит более 40 миллионов евро.

Журналист добавил, что аренда Холла с последующим выкупом — это единственный вариант для «Ньюкасла» из-за трудностей с финансовым «фейр-плей».

19 августа «Ньюкасл» встретится с «Манчестер Сити» в матче второго тура Английской премьер-лиги. Начало игры — в 22:00 по мск.