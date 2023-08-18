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«Арсенал» включился в борьбу за Канселу слухи

18 Августа 2023 • 19:13 Комментировать (2)
Кристал Пэлас
...
Арсенал
21.08 22:00

Лондонский «Арсенал» вклинился в борьбу за крайнего защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Как сообщает 90min, 29-летний португалец попал в сферу интересов «Арсенала» после травмы защитника «канониров» Юррьена Тимбера. Напомним, новичок лондонского клуба повредил крестообразную связку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к подписанию Канселу, который вторую часть прошлого сезона провел в аренде в «Баварии».

В нынешнем сезоне Канселу на поле не появлялся. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
Комментарии (2)
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БратАмброба
18 Августа 2023 в 19:33
Есть телеграм канал "bks79" реально крутые ставки, 300к+ за прошлый месяц, рекомендую
LMI
18 Августа 2023 в 19:18
Ну а что делать? Хотя итог сомнителен. МС не отдаст
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