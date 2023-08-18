Лондонский «Арсенал» вклинился в борьбу за крайнего защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Как сообщает 90min, 29-летний португалец попал в сферу интересов «Арсенала» после травмы защитника «канониров» Юррьена Тимбера. Напомним, новичок лондонского клуба повредил крестообразную связку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к подписанию Канселу, который вторую часть прошлого сезона провел в аренде в «Баварии».

В нынешнем сезоне Канселу на поле не появлялся. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в 50 миллионов евро.