Названа возможная причина срыва трансфера Пакета в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета хотел перебраться в «Манчестер Сити», но, если верить СМИ, сделка сорвалась. Как сообщает Mail Sport, в настоящий момент 25-летний бразильский футболист находится под следствием Футбольной ассоциации Англии из-за возможных нарушений правил по ставкам. Пакета рискует столкнуться с наказанием в виде дисквалификации. Вероятно, в этом и заключается причина срыва переговоров по трансферу.

Стоит напомнить, что в мае дисквалификацию за нарушение правил по ставкам получил форвард «Брентфорда» Айвен Тони. Его отстранили на восемь месяцев – до 17 января 2024 года.