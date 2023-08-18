Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп: «Неограниченные деньги вызывают проблемы»

18 Августа 2023 • 18:42 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
1 1.23 X 6.60 2 11.00
Через 20 ч. 29 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу летнего трансферного рынка.

«Трудно догнать некоторые клубы. Это не моя проблема, но такова ситуация. Саудовская Аравия не упростила трансферный рынок. Китай пытался, США ещё пытаются. Бесконечные деньги вызывают проблемы. Было бы круто, если бы кто-то нашёл решение», - сказал Клопп журналистам на пресс-конференции.

Во втором туре чемпионата Англии «Ливерпуль» будет принимать «Борнмут». Матч пройдёт в субботу, 19 августа, и стартует в 17:00 по московскому времени. В первом туре мерсисайдцы поделили очки с «Челси» - 1:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ БОРНМУТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.08.23 в 21:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.21 3.25 3.70
Видео
19.08.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Борнмут Борнмут
1.22 7.40 13.00
Видео
19.08.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон Брайтон
4.20 3.75 1.90
Видео
19.08.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Брентфорд Брентфорд
2.60 3.35 2.90
Видео
19.08.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.95 3.50 2.48
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется форвардом «Арсенала» Балогуном слухи
19:23 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» согласовал с «Челси» аренду Холла слухи
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» включился в борьбу за Канселу 2 слухи
19:10 · Англия. Премьер-лига
Названа возможная причина срыва трансфера Пакета в «Манчестер Сити»
19:02 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» может случиться бойкот, если Гринвуда вернут в состав
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Неограниченные деньги вызывают проблемы»
18:37 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола пожаловался на проблемы «Манчестер Сити»
18:17 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» и «Галатасарай» согласовали трансфер Зиеша
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг хочет сохранить Эванса
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Тег Хаг: «Я рад, что Магуайр остался»
16:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг допустил, что «Манчестер Юнайтед» ещё подпишет новичка
16:14 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — о победах в гонках за Кайседо и Лавию: «Это были решения игроков»
15:59 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о трансфере Эндо, вспомнив о неудаче с Кайседо
15:53 · Англия. Премьер-лига
​Стоунс пропустит субботний матч «Манчестер Сити»
15:47 · Англия. Чемпионшип
​«Арсенал» отдал вратаря в аренду официально
Все новости
Рекомендуем