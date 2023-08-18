​Клопп: «Неограниченные деньги вызывают проблемы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу летнего трансферного рынка.

«Трудно догнать некоторые клубы. Это не моя проблема, но такова ситуация. Саудовская Аравия не упростила трансферный рынок. Китай пытался, США ещё пытаются. Бесконечные деньги вызывают проблемы. Было бы круто, если бы кто-то нашёл решение», - сказал Клопп журналистам на пресс-конференции.

Во втором туре чемпионата Англии «Ливерпуль» будет принимать «Борнмут». Матч пройдёт в субботу, 19 августа, и стартует в 17:00 по московскому времени. В первом туре мерсисайдцы поделили очки с «Челси» - 1:1.