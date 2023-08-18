​Гвардиола пожаловался на проблемы «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает жаловаться на календарь. Ранее испанец выразил недовольство тем, что матч с «Ньюкаслом» команда проведёт в субботу, в то время как в среду «горожане» играли в Афинах в Суперкубке УЕФА.

«У нас большие проблемы, любой тренер на моём месте сказал бы так. Мы играли в 10 вечера и легли спать в 4 часа утра в Греции. Потом мы восстановились при 35-40 градусах и вернулись. Приехали поздно, и сразу завтрашняя игра. Сегодня мы не можем тренироваться. Я бы потренировался, но у нас просто нет времени. Я бы хотел иметь ещё один день до следующей игры», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Матч между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом» стартует 19 августа в 22:00 по московскому времени.