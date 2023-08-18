​«Челси» и «Галатасарай» согласовали трансфер Зиеша

Атакующий полузащитник Хаким Зиеш продолжит карьеру в Турции. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» и «Галатасарай» согласовали трансфер 30-летнего марокканца. Соответствующие документы готовы к подписанию.

Отмечается, что отправиться в Стамбул для завершения перехода Зиеш должен в пятницу вечером.

Хаким Зиеш представляет «Челси» с лета 2020 года. С тех пор футболист провёл 107 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 14 голов и 13 результативных передач на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Зиеша в 16 миллионов евро.