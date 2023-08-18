Почеттино — о победах в гонках за Кайседо и Лавию: «Это были решения игроков»

Главный тренер «Челси» Мурисио Почеттино высказался о победах в гонках за подписание Мойсеса Кайседо и Ромео Лавии.

Напомним, что обоими игроками интересовался «Ливерпуль», однако сами футболисты сделали выбор в пользу «Челси».

По словам Почеттино, в процессе переговоров руководству лондонского клуба удалось убедить и Кайседо, и Лавию присоединиться именно к «Челси».

«Это было решение игроков. Это нас невероятно радует. Они говорят о наших спортивных директорах и владельцах, о том, как наши специалисты их убедили», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

Свой ближайший матч «Челси» проведёт 20 августа против «Вест Хэма». Начало этой встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.