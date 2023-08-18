Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп высказался о трансфере Эндо, вспомнив о неудаче с Кайседо

18 Августа 2023 • 15:59 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
1 1.23 X 6.60 2 11.00
Через 23 ч. 56 мин.

Состав «Ливерпуля» пополнил японский полузащитник Ватару Эндо. Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп дал короткий комментарий по поводу оформления трансфера.

«Я очень рад тому, что мы можем объявить о соглашении по трансферу не только с клубом, но и с футболистом», - сказал Клопп, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Джеймс Пирс.

Напомним, что ранее Клопп рассказывал журналистам об имеющейся у «Ливерпуля» договорённости по трансферу Мойсеса Кайседо. При этом в итоге эквадорский полузащитник перебрался в другой клуб – в «Челси».

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 19 августа – против «Борнмута» на своём поле.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мойсес Кайседо Ватару Эндо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ БОРНМУТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.08.23 в 21:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.21 3.25 3.70
Видео
19.08.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Борнмут Борнмут
1.22 7.40 13.00
Видео
19.08.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон Брайтон
4.20 3.75 1.90
Видео
19.08.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Брентфорд Брентфорд
2.60 3.35 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Тег Хаг: «Я рад, что Магуайр остался»
16:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг допустил, что «Манчестер Юнайтед» ещё подпишет новичка
16:14 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — о победах в гонках за Кайседо и Лавию: «Это были решения игроков»
15:59 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о трансфере Эндо, вспомнив о неудаче с Кайседо
15:53 · Англия. Премьер-лига
​Стоунс пропустит субботний матч «Манчестер Сити»
15:47 · Англия. Чемпионшип
​«Арсенал» отдал вратаря в аренду официально
15:45 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — о матче против «Вест Хэма»: «Будет трудно, у них отличная команда»
15:33 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — о Лавии: «Он идеальный игрок для «Челси»
15:32 · Англия. Премьер-лига
​Инсайдер Романо подтвердил, что трансфер Пакета в «Манчестер Сити» срывается
15:13 · Англия. Премьер-лига
Эндо высказался после трансфера в «Ливерпуль»
14:42 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» объявил о трансфере Эндо официально
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пытается перехватить Доку у «Манчестер Сити»
13:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» получит процент с последующей перепродажи Холла
13:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» останется без Пакета
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова включить в аренду Канселу опцию выкупа за 30 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем