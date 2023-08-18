​Клопп высказался о трансфере Эндо, вспомнив о неудаче с Кайседо

Состав «Ливерпуля» пополнил японский полузащитник Ватару Эндо. Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп дал короткий комментарий по поводу оформления трансфера.

«Я очень рад тому, что мы можем объявить о соглашении по трансферу не только с клубом, но и с футболистом», - сказал Клопп, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Джеймс Пирс.

Напомним, что ранее Клопп рассказывал журналистам об имеющейся у «Ливерпуля» договорённости по трансферу Мойсеса Кайседо. При этом в итоге эквадорский полузащитник перебрался в другой клуб – в «Челси».

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 19 августа – против «Борнмута» на своём поле.