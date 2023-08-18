​Стоунс пропустит субботний матч «Манчестер Сити»

Защитник Джон Стоунс не поможет «Манчестер Сити» в субботнем матче второго тура Премьер-лиги против «Ньюкасла». Как сообщает в социальных сетях журналист Майк Миней, Стоунс пропустит игру из-за мышечной травмы.

Отметим, что Стоунс полностью отыграл матч Суперкубка Англии против «Арсенала». Затем защитник не попал в заявку на игру чемпионата Англии против «Бёрнли», а игру Суперкубка УЕФА провёл в запасе.

Матч «Манчестер Сити» - «Ньюкасл» пройдёт в субботу, 19 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.