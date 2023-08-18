Почеттино — о матче против «Вест Хэма»: «Будет трудно, у них отличная команда»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча второго тура АПЛ против «Вест Хэма».

По мнению специалиста, «синих» ожидает непростая игра против отличной команды, которая уверена в собственных силах.

«Будет сложно. Любые игры в АПЛ будут трудными. У соперника отличная команда. В прошлом году они хорошо справились. Они уверены в себе», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, в первом туре чемпионата Англии «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1), а «молотобойцы» поделили очки с «Борнмутом» (1:1). Матч «Вест Хэм» — «Челси» состоится 20 августа. Начало — в 18:30 по московскому времени.