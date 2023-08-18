Почеттино — о Лавии: «Он идеальный игрок для «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о подписании лондонским клубом бельгийского полузащитника Ромео Лавии.

Напомним, сегодня, 18 августа, было официально объявлено о том, что 19-летний Лавия перешёл из «Саутгемптона» в «Челси». Контракт молодого футболиста с «синими» рассчитан до лета 2030 года.

«Мы все его знаем, его качества, его профиль. Я думаю, он идеальный игрок для этого проекта. Мы рады видеть его у нас», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Лавия провёл за «Саутгемптон» 34 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «Челси» проведёт 20 августа против «Вест Хэма». Начало — в 18:30 по московскому времени.