​Инсайдер Романо подтвердил, что трансфер Пакета в «Манчестер Сити» срывается

Всё идёт к тому, что переход полузащитника Лукаса Пакета из «Вест Хэма» в «Манчестер Сити» сорвётся. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сделка находится на грани срыва. При этом переговоры между клубами ещё идут.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет выручить за трансфер Лукаса Пакета более 100 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека сборной Бразилии в 45 миллионов евро.

За «Вест Хэм» Лукас Пакета провёл 42 официальных матча, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.