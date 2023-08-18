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Эндо высказался после трансфера в «Ливерпуль»

18 Августа 2023 • 15:13 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
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Через 23 ч. 57 мин.

В пятницу «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Ватару Эндо. 30-летний японский футболист дал комментарий после завершения трансфера из «Штутгарта».

«Сейчас я очень счастлив и очень рад присоединиться к большому клубу – «Ливерпулю». Это потрясающе, и это моя мечта. Я всегда мечтал выступать в Премьер-лиге в составе одного из крупнейших клубов в мире. Моя мечта сбылась.

Мне не терпится сыграть на «Энфилде» перед фанатами «Ливерпуля». Я играю на позиции «шестёрки», и я больше похож на защитника. Думаю, что смогут помочь новой команде в обороне», - сказал Эндо клубной пресс-службе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ватару Эндо
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