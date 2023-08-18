«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе в свои ряды Ватару Эндо. Футболист сборной Японии подписал долгосрочный контракт с грандом Премьер-лиги.

Основная позиция 30-летнего Эндо – опорный полузащитник, но также он способен действовать в средней линии выше, а также в центре обороны.

За «Ливерпуль» Ватару Эндо будет выступать под третьим номером.

Предыдущим клубом Эндо был немецкий «Штутгарт».

Во втором туре чемпионата Англии «Ливерпуль» будет играть против «Борнмута» на своём поле. Матч пройдёт в субботу, 19 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.