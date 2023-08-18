«Челси» получит процент с последующей перепродажи Холла

«Челси» прописал опцию, благодаря которой получит процент с последующей перепродажи полузащитника Льюиса Холла, который в данный момент близок к переходу в «Ньюкасл». Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Отметим, что «Челси» согласился отпустить Холла в «Ньюкасл» на правах аренды с обязательством выкупа за 33 миллиона евро. Также команда может получить ещё 8 миллионов в виде бонусов.

18-летний Холл лишь в прошлом сезоне дебютировал за «Челси», а недавно должен был подписать с клубом новый контракт. Льюис должен был уйти в аренду в «Кристал Пэлас», но сделка сорвалась и футболиста приютил «Ньюкасл».