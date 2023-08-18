​«Манчестер Сити» останется без Пакета

В последние недели слухи активно связывали «Манчестер Сити» с полузащитником Лукасом Пакета из «Вест Хэма». Как сообщает в социальных сетях журналист Sky Sports Каве Солхеколь, с высокой долей вероятности трансфер не состоится. Судя по всему, переговоры были остановлены.

«Ситуация может измениться, но на данный момент с вероятностью в 90% сделка не состоится», - пишет журналист.

25-летний Лукас Пакета оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 45 миллионов евро. За «Вест Хэм» полузащитник сборной Бразилии выступает с конца лета прошлого года.