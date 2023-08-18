«Барселона» готова включить в аренду Канселу опцию выкупа за 30 миллионов евро

Каталонская «Барселона» готова включить опцию выкупа в аренду защитника Жоау Канселу из «Манчестер Сити». По информации от инсайдера Давида Бернабеу, «сине-гранатовые» согласны включить возможность выкупа в размере 30 миллионов евро, но клуб не хочет, чтобы эта опция была обязательной.

«Барселона» готова пойти на такие условия, что выкуп станет обязательным в том случае, если Канселу проведёт хотя бы 70% матчей «сине-гранатовых» в этом сезоне.

Жоау хочет покинуть «Манчестер Сити» до конца трансферного окна. Футболист не входит в планы главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.