​«Ливерпуль» готовит предложение по Гравенберху

Полузащитник Райан Гравенберх может сменить «Баварию» на «Ливерпуль». Гранд Премьер-лиги сохраняет интерес к 21-летнему нидерландскому футболисту и готовит предложение. Как сообщает на своих страницах Bild, мерсисайдцы готовы заплатить 20 миллионов фунтов (чуть больше 23 миллионов евро).

За «Баварию» Райан Гравенберх выступает с прошлого лета. С тех пор полузащитник провёл 33 официальных матча, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Гравенберха в 30 миллионов евро.