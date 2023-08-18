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​«Ливерпуль» готовит предложение по Гравенберху

18 Августа 2023 • 13:29 Комментировать

Полузащитник Райан Гравенберх может сменить «Баварию» на «Ливерпуль». Гранд Премьер-лиги сохраняет интерес к 21-летнему нидерландскому футболисту и готовит предложение. Как сообщает на своих страницах Bild, мерсисайдцы готовы заплатить 20 миллионов фунтов (чуть больше 23 миллионов евро).

За «Баварию» Райан Гравенберх выступает с прошлого лета. С тех пор полузащитник провёл 33 официальных матча, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Гравенберха в 30 миллионов евро.

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Ливерпуль Бавария Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
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