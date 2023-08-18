Эдди Хау подтвердил очередной трансфер «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау анонсировал очередной трансфер своей команды. Новобранцем «сорок» станет 18-летний полузащитник Льюис Холл из лондонского «Челси», который придёт в аренду с обязательством выкупа за сумму свыше 30 миллионов евро.

«Льюис Холл перейдёт к нам на правах аренды. Мне очень нравится этот футболист, как минимум за счёт универсальности. Это будет наш последний трансфер, но в случае, если появятся новые травмы, планы могут измениться», – сказал Хау на пресс-конференции.

Напомним, совсем недавно Льюис Холл подписал новый долгосрочный контракт с «Челси».