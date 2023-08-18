Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдди Хау подтвердил очередной трансфер «Ньюкасла»

18 Августа 2023 • 12:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
1 1.65 X 4.05 2 4.90
19.08 22:00

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау анонсировал очередной трансфер своей команды. Новобранцем «сорок» станет 18-летний полузащитник Льюис Холл из лондонского «Челси», который придёт в аренду с обязательством выкупа за сумму свыше 30 миллионов евро.

«Льюис Холл перейдёт к нам на правах аренды. Мне очень нравится этот футболист, как минимум за счёт универсальности. Это будет наш последний трансфер, но в случае, если появятся новые травмы, планы могут измениться», – сказал Хау на пресс-конференции.

Напомним, совсем недавно Льюис Холл подписал новый долгосрочный контракт с «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Эдди Хау трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.08.23 в 21:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.21 3.25 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
12:42 · Англия. Премьер-лига
Эдди Хау подтвердил очередной трансфер «Ньюкасла»
12:35 · Англия. Премьер-лига
Лавия: «Почеттино – отличный тренер»
12:29 · Англия. Премьер-лига
Лавия – о переходе в «Челси»: «Очень рад стать частью этого захватывающего проекта»
12:05 · Англия. Премьер-лига
Лавия – игрок «Челси» 2 официально
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не готов платить за Ленгле 12 миллионов евро
11:22 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека: «Мы видим в Почеттино не только тренера, а и друга»
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил 13 миллионов евро за Че Адамса
11:04 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 августа 2023
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» покупает игрока «Аякса» за 41 миллион евро
10:52 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии - 19 августа 2023
10:48 · Англия. Премьер-лига
Лавия попрощался с фанатами «Саутгемптона»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» близок к согласованию личных условий с Кудусом
10:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг убедил Павара перейти в «Манчестер Юнайтед», но трансфер заблокировал Магуайр
10:01 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отклоняет все предложения, игрок хочет перейти только в «Ювентус» 1
09:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Арсенала» Уолкотт завершил карьеру
Все новости
Рекомендуем