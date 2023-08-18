Лавия: «Почеттино – отличный тренер»

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия рассказал о своём отношении к главному тренера Маурисио Почеттино, который сыграл важную роль в трансфере бельгийца на «Стэмфорд Бридж».

«Почеттино – отличный тренер. Мы все знаем, чего он добился в прошлом. Когда я поговорил с ним, он был предельно ясен в том, чего хочет. Он чётко мне объяснил, в каком направлении хочет двигаться. Мне было приятно», – сказал Лавия в интервью официальному сайту «Челси».

19-летний Лавия провёл всего один сезон в Английской премьер-лиге. Свой единственный гол в турнире Ромео забил именно в ворота «Челси» на старте прошлой кампании.