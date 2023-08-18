Лавия – о переходе в «Челси»: «Очень рад стать частью этого захватывающего проекта»

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия прокомментировал свой переход в команду Маурисио Почеттино. Напомним, трансфер бельгийского хавбека из «Саутгемптона» обошёлся «синим» в 68 миллионов евро с учётом бонусов.

«Я очень рад присоединиться к «Челси» и стать частью этого захватывающего проекта. Это удивительный футбольный клуб с великой историей, и я очень рад начать свой путь в этой команде», – цитирует Лавию официальный сайт «Челси».

Лавия ранее числился в академии «Манчестер Сити», а этим летом мог перебраться в «Ливерпуль». Тем не менее, гонку за футболистом выиграл «Челси», который удовлетворил финансовые требования «Саутгемптона».