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Лавия – игрок «Челси» официально

18 Августа 2023 • 12:05 Комментировать (2)
Вест Хэм
...
Челси
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20.08 18:30

Полузащитник Ромео Лавия перебрался в лондонский «Челси» и подписал с клубом контракт сроком на 7 лет. Трансфер 19-летнего бельгийца состоялся из «Саутгемптона», который получит за талантливого хавбека 68 миллионов евро с учётом бонусов.

Лавия этим летом также был интересен «Ливерпулю», но пока мерсисайдцы договаривались с «Саутгемптоном» о сумме трансфера, «Челси» быстро ворвался в сделку и удовлетворил финансовые требования «святых».

«Челси» хотел приобрести Лавию ещё прошлым летом, но так как футболист только подписал контракт с «Саутгемптоном», «святые» отказались продавать его даже за 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Ромео Лавия
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
Комментарии (1)
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XeMyJlb
18 Августа 2023 в 13:17
Буква "Ю")) Рад, что это раздутое и бесполезное не перешло в Ливерпуль.
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18.08.23 в 21:45
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