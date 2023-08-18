Полузащитник Ромео Лавия перебрался в лондонский «Челси» и подписал с клубом контракт сроком на 7 лет. Трансфер 19-летнего бельгийца состоялся из «Саутгемптона», который получит за талантливого хавбека 68 миллионов евро с учётом бонусов.

Лавия этим летом также был интересен «Ливерпулю», но пока мерсисайдцы договаривались с «Саутгемптоном» о сумме трансфера, «Челси» быстро ворвался в сделку и удовлетворил финансовые требования «святых».

«Челси» хотел приобрести Лавию ещё прошлым летом, но так как футболист только подписал контракт с «Саутгемптоном», «святые» отказались продавать его даже за 50 миллионов евро.