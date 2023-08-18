Чуквуэмека: «Мы видим в Почеттино не только тренера, а и друга»

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека рассказал об отношениях игроков с главным тренером Маурисио Почеттино, который возглавил команду этим летом.

«Мы видим в Почеттино не только тренера, а и друга. Думаю, игроки нуждаются в подобных отношениях с наставником. Я уже очень сильно благодарен Маурисио», – сказал Чуквуэмека в беседе с журналисткой Оливией Бузальо.

Чуквуэмека вышел в стартовом составе в первом туре Премьер-лиги против «Ливерпуля», где «Челси» сыграл вничью 1:1. Карни проводит свой второй сезон в составе «пенсионеров» после прошлогоднего перехода из «Астон Виллы».

Чуквуэмека входит в планы Почеттино и должен остаться в команде на этот сезон.