«Эвертон» предложил 13 миллионов евро за Че Адамса

«Эвертон» сделал предложение «Саутгемптону» по трансферу нападающего Че Адамса. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «ириски» предложили за форварда 13 миллионов евро. Главный тренер «Саутгемптона» Рассел Мартин уже прокомментировал слухи об уходе Адамса.

«Всё будет зависеть от того, насколько предлагаемая сумма будет соответствовать нашему видению реальной цены. Я бы хотел сохранить игрока. Адамс показывает невероятную энергию, поэтому я буду разочарован, если мы его потеряем. Тем не менее, у нас будет возможность купить ему замену», – сказал Мартин на пресс-конференции.

В этом розыгрыше Чемпионшипа Адамс успел забить два гола в двух матчах.