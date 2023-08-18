«Вест Хэм» покупает игрока «Аякса» за 41 миллион евро

«Вест Хэм» договорился с амстердамским «Аяксом» по трансферу вингера Мохаммеда Кудуса, рапортует в социальных сетях журналист Санти Ауна.

Согласно данным инсайдера, за переход 23-летнего футболиста «молотобойцы» заплатят нидерландскому гранду 35 миллионов фунтов (41 миллион евро). В настоящий момент представитель английского клуба находится в Амстердаме и оформляет сделку.

В составе «Аякса» Кудус дважды становился чемпионом Нидерландов. Его контракт с клубом истекает в 2025 году.

В минувшем сезоне ганец забил 11 мячей и отдал три результативные передачи в 30 матчах Эредивизии.