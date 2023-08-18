Лавия попрощался с фанатами «Саутгемптона»

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия попрощался с фанатами клуба. Напомним, 19-летний бельгиец находится в шаге от перехода в лондонский «Челси» за 68 миллионов евро с учётом бонусов.

«Я всегда чувствовал любовь болельщиков, даже несмотря на то, что мы не достигли своих целей. Я никогда не забуду ту веру, которую клуб показал по отношению ко мне. Надеюсь, что смог отплатить вам за всё. «Саутгемптон» всегда будет близок моему сердцу», – написал Лавия в социальных сетях.

Ромео провёл в «Саутгемптоне» всего один сезон, в котором команда вылетела в Чемпионшип. Полузащитник ранее отказался от перехода в «Ливерпуль» и выбрал «Челси».