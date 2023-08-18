Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лавия попрощался с фанатами «Саутгемптона»

18 Августа 2023 • 10:48 Комментировать
Плимут
...
Саутгемптон
19.08 14:30

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия попрощался с фанатами клуба. Напомним, 19-летний бельгиец находится в шаге от перехода в лондонский «Челси» за 68 миллионов евро с учётом бонусов.

«Я всегда чувствовал любовь болельщиков, даже несмотря на то, что мы не достигли своих целей. Я никогда не забуду ту веру, которую клуб показал по отношению ко мне. Надеюсь, что смог отплатить вам за всё. «Саутгемптон» всегда будет близок моему сердцу», – написал Лавия в социальных сетях.

Ромео провёл в «Саутгемптоне» всего один сезон, в котором команда вылетела в Чемпионшип. Полузащитник ранее отказался от перехода в «Ливерпуль» и выбрал «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон трансферы футбола - лето 2023 Ромео Лавия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПЛИМУТ САУТГЕМПТОН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.08.23 в 21:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.21 3.25 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил 13 миллионов евро за Че Адамса
11:04 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 августа 2023
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» покупает игрока «Аякса» за 41 миллион евро
10:52 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии - 19 августа 2023
10:48 · Англия. Премьер-лига
Лавия попрощался с фанатами «Саутгемптона»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» близок к согласованию личных условий с Кудусом
10:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг убедил Павара перейти в «Манчестер Юнайтед», но трансфер заблокировал Магуайр
10:01 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отклоняет все предложения, игрок хочет перейти только в «Ювентус» 1
09:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Арсенала» Уолкотт завершил карьеру
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона», речь не о Матеусе Нунесе
09:48 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло в шаге от трансфера в клуб АПЛ
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет обменять Влаховича на Лукаку по финансовым причинам
09:35 · Англия. Премьер-лига
В сделке по переходу Канселу в «Барселону» наступили решающие дни
08:31 · Англия. Премьер-лига
Салах может стать одноклубником Бензема
07:57 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ предлагает 35 миллионов евро за одноклубника Головина
Все новости
Рекомендуем