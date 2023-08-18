Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» близок к согласованию личных условий с Кудусом

18 Августа 2023 • 10:32 Комментировать
Эксельсиор
...
Аякс
1 10.00 X 6.90 2 1.25
19.08 17:30

Лондонский «Вест Хэм» продвигается в переговорах по трансферу нападающего Мохаммеда Кудуса из амстердамского «Аякса». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «молотобойцы» близки к согласованию личных условий с самим футболистом. В этом вопросе осталось обсудить последние детали.

Источник также сообщает, что «Вест Хэм» пока вёл переговоры по трансферу Кудуса только через посредников. Лондонская команда до сих пор не сделала даже формального предложения. В любом случае, «молотобойцы» уверены, что смогут провернуть трансфер.

23-летний Кудус ранее также был связан с такими английскими командами, как «Брайтон», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Вест Хэм Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭКСЕЛЬСИОР АЯКС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.08.23 в 21:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.21 3.25 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил 13 миллионов евро за Че Адамса
11:04 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 августа 2023
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» покупает игрока «Аякса» за 41 миллион евро
10:52 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии - 19 августа 2023
10:48 · Англия. Премьер-лига
Лавия попрощался с фанатами «Саутгемптона»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» близок к согласованию личных условий с Кудусом
10:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг убедил Павара перейти в «Манчестер Юнайтед», но трансфер заблокировал Магуайр
10:01 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отклоняет все предложения, игрок хочет перейти только в «Ювентус» 1
09:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Арсенала» Уолкотт завершил карьеру
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона», речь не о Матеусе Нунесе
09:48 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло в шаге от трансфера в клуб АПЛ
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет обменять Влаховича на Лукаку по финансовым причинам
09:35 · Англия. Премьер-лига
В сделке по переходу Канселу в «Барселону» наступили решающие дни
08:31 · Англия. Премьер-лига
Салах может стать одноклубником Бензема
07:57 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ предлагает 35 миллионов евро за одноклубника Головина
Все новости
Рекомендуем