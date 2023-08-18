«Вест Хэм» близок к согласованию личных условий с Кудусом

Лондонский «Вест Хэм» продвигается в переговорах по трансферу нападающего Мохаммеда Кудуса из амстердамского «Аякса». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «молотобойцы» близки к согласованию личных условий с самим футболистом. В этом вопросе осталось обсудить последние детали.

Источник также сообщает, что «Вест Хэм» пока вёл переговоры по трансферу Кудуса только через посредников. Лондонская команда до сих пор не сделала даже формального предложения. В любом случае, «молотобойцы» уверены, что смогут провернуть трансфер.

23-летний Кудус ранее также был связан с такими английскими командами, как «Брайтон», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».