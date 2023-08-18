Экс-нападающий «Арсенала» Уолкотт завершил карьеру

Экс-футболист сборной Англии и лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт посредством своих социальных сетей объявил о завершении игровой карьеры. Футболист повесил бутсы в возрасте 34 лет.

Последним местом работы нападающего был «Саутгемптон», воспитанником которого он является.

Уолкотт большую часть своей карьеры провел за «канониров». Форвард принял участие в 397 матчах лондонского коллектива, в которых забил 108 голов и сделал 80 результативных передач. За сборную Англии Тео провел 47 поединков и восемь раз поразил ворота соперников.

В прошлом сезоне АПЛ форвард забил два гола и отдал два ассиста в 20 матчах.