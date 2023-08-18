Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона», речь не о Матеусе Нунесе

18 Августа 2023 • 09:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
1 1.23 X 6.60 2 11.00
19.08 17:00

«Ливерпуль» нацелился на трансфер полузащитника «Вулверхэмптона» Марио Лемина. По информации от Footmercato, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп очень хотел бы видеть габонца в своей команде.

«Ливерпуль» сейчас испытывает сильный дефицит футболистов в центральной линии полузащиты, а Лемина как раз является тем игроком, который по мнению Клоппа может усилить позицию.

Лемина ранее также выступал в Английской премьер-лиге в составе «Саутгемптона». 29-летний габонец лишь полгода назад вернулся на туманный альбион, перейдя из «Ниццы» в «Вулверхэмптон». «Трансфермаркт» оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Марио Лемина Матеус Нунес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ БОРНМУТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.08.23 в 21:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.21 3.25 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил 13 миллионов евро за Че Адамса
11:04 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 августа 2023
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» покупает игрока «Аякса» за 41 миллион евро
10:52 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии - 19 августа 2023
10:48 · Англия. Премьер-лига
Лавия попрощался с фанатами «Саутгемптона»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» близок к согласованию личных условий с Кудусом
10:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг убедил Павара перейти в «Манчестер Юнайтед», но трансфер заблокировал Магуайр
10:01 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отклоняет все предложения, игрок хочет перейти только в «Ювентус» 1
09:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Арсенала» Уолкотт завершил карьеру
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона», речь не о Матеусе Нунесе
09:48 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло в шаге от трансфера в клуб АПЛ
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет обменять Влаховича на Лукаку по финансовым причинам
09:35 · Англия. Премьер-лига
В сделке по переходу Канселу в «Барселону» наступили решающие дни
08:31 · Англия. Премьер-лига
Салах может стать одноклубником Бензема
07:57 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ предлагает 35 миллионов евро за одноклубника Головина
Все новости
Рекомендуем