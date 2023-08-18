«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона», речь не о Матеусе Нунесе

«Ливерпуль» нацелился на трансфер полузащитника «Вулверхэмптона» Марио Лемина. По информации от Footmercato, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп очень хотел бы видеть габонца в своей команде.

«Ливерпуль» сейчас испытывает сильный дефицит футболистов в центральной линии полузащиты, а Лемина как раз является тем игроком, который по мнению Клоппа может усилить позицию.

Лемина ранее также выступал в Английской премьер-лиге в составе «Саутгемптона». 29-летний габонец лишь полгода назад вернулся на туманный альбион, перейдя из «Ниццы» в «Вулверхэмптон». «Трансфермаркт» оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.