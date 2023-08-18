Дзаньоло в шаге от трансфера в клуб АПЛ

Хавбек стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло в ближайшее время перейдет в бирмингемскую «Астон Виллу», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям журналиста, в течение ближайших суток стороны оформят сделку. Дзаньоло осталось пройти медицинские тесты.

«Астон Вилла» собирается арендовать Николо с правом выкупа. Его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро. В минувшем сезоне итальянский полузащитник провел 28 поединков во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи.