В сделке по переходу Канселу в «Барселону» наступили решающие дни

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу сохраняет шансы на переход в каталонскую «Барселону». По информации от издания Sport, в сделке наступили решающие дни.

Источник сообщает, что агент Канселу Жорже Мендеш понимает, какую сумму требует «Манчестер Сити» за аренду своего защитника. В скором времени португалец уведомит «Барселону», возможно ли осуществить сделку в финансовом плане в период экономического кризиса.

Напомним, 29-летний Канселу не входит в планы «Манчестер Сити» и главного тренера Хосепа Гвардиолы. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Жоау является именно «Барселона».