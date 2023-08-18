Салах может стать одноклубником Бензема

Саудовский «Аль-Иттихад» проявляет заинтересованность в подписании нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

Согласно данным журналистов Al-Riyadiah, чемпион Саудовской Аравии хотел бы оформить переход лидера мерсисайдцев в текущее трансферное окно. Наставник команды Нуну Эшпириту Санту лично заинтересован в приобретении 31-летнего африканца.

Ранее в прессе сообщалось, что Салах может заработать на Ближнем Востоке 180 миллионов евро за два сезона.

Transfermarkt оценивает стоимость Мохамеда в 65 миллионов евро. Трудовое соглашение нападающего с «красными» рассчитано до середины 2025 года.

Салах готов уйти из «Ливерпуля»