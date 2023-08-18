Клуб АПЛ предлагает 35 миллионов евро за одноклубника Головина

24-летний французский полузащитник Юссуф Фофана, выступающий у себя на родине за «Монако», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Согласно сведениям журналистов издания The Athletic, в подписании игрока заинтересован «Ноттингем Форест». «Лесники» предлагают монегаскам за трансфер Фофана 35 миллионов евро.

Юссуф в минувшем сезоне провел за «Монако» 47 игр во всех турнирах. Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Срок действующего трудового договора хавбека с французским клубом истекает летом следующего года.