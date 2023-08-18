​Дуайт Йорк: «Лукаку всё ещё достаточно хорош для топ-клуба АПЛ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что Ромелу Лукаку еще достаточно хорош для того, чтобы выступать в АПЛ, несмотря на то, что «Челси» от него отказался и перспектив возвращения в английский чемпионат у бельгийского нападающего пока не предвидится.

- Ромелу Лукаку, на мой взгляд, еще достаточно хорош для того, чтобы играть в АПЛ, в первых шести клубах. Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм» могли бы рассмотреть его кандидатуру. У него очень хорошие голевые показатели, его недооценивают в Англии, - цитирует слова Йорка fcinter1908.it.