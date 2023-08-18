Флетчер перевёл своих сыновей-близнецов из академии «Манчестер Сити» в «Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер в 2021 году вернулся в клуб в качестве технического директора, и сейчас, как сообщает The Sun, он решил перевести в «Манчестер Юнайтед» и своих сыновей, несмотря на то, что доселе они посещали футбольную академию конкурирующего «Манчестер Сити».

Джеку и Тайлеру по шестнадцать лет, оба действую в полузащите, хотя Тайлер, надо заметить, предпочел выступать за сборную Шотландии, в то время как Джек решил защищать цвета английской национальной команды. Но если сборные разные, то клуб один - раньше «Манчестер Сити», а теперь «Юнайтед».