Руководство «Манчестер Сити» приблизилось к подписанию бельгийского вингера «Ренна» Жереми Доку.

По информации L’Equipe, победный матч французской Лиги 1 против «Меца» (5:1) станет последним для игрока бельгийской национальной команды в футболке «Ренна». Сообщается, что Доку присоединится к сильнейшему клубу Европы уже в ближайшее время, а сумма сделки составит около 100 миллионов евро.

Напомним, что Жереми Доку выступал за «Ренн» с 2020 года, проведя 90 матчей за французский коллектив и забив 11 голов при 10 ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока в 28 миллионов евро.