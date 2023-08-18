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Ватару Эндо прошёл медосмотр в «Ливерпуле»

18 Августа 2023 • 00:09 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
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19.08 17:00

Полузащитник «Штутгарта» Ватару Эндо приблизился к переходу в английский «Ливерпуль».

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, японский хавбек прошёл медицинское обследование для нового клуба. В ближайшее время игрок присоединится к гранду АПЛ. Сообщается, что сумма сделки составе 18 миллионов евро, не включая различные бонусы, размер которых, по слухам, может дойти до пяти миллионов евро.

Напомним, что 30-летний опорник выступал за «Штутгарт» с 2019 года, проведя в его футболке 40 матчей в рамках всех состязаний прошлого сезона.

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Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт Ватару Эндо
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