Ватару Эндо прошёл медосмотр в «Ливерпуле»

Полузащитник «Штутгарта» Ватару Эндо приблизился к переходу в английский «Ливерпуль».

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, японский хавбек прошёл медицинское обследование для нового клуба. В ближайшее время игрок присоединится к гранду АПЛ. Сообщается, что сумма сделки составе 18 миллионов евро, не включая различные бонусы, размер которых, по слухам, может дойти до пяти миллионов евро.

Напомним, что 30-летний опорник выступал за «Штутгарт» с 2019 года, проведя в его футболке 40 матчей в рамках всех состязаний прошлого сезона.