Два клуба АПЛ интересуются вингером «Порту» Боржешом

Несколько коллективов Английской премьер-лиги заинтересованы в подписании вингера «Порту» Гонсалу Боржеша.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, услуги игрока второго состава «драконов» рассматривают «Эвертон» и «Вест Хэм», которые изучают способы усиления состава в последние дни летнего трансферного окна.

Напомним, что Боржеш является воспитанником академии «Порту», проведя за первую команду 23 матча в рамках всех турниров, не отметившись забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего вингера в два миллиона евро.