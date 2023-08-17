Полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Вест Хэм» на данный момент ведет переговоры с 23-летним Кудусом и пытается договориться с ним об устном соглашении. При этом отмечается, что «Аякс» еще не получил официального предложения от «Вест Хэма» и продолжает ждать.

По информации источника, нидерландский клуб хочет заработать на продаже Кудуса более 40 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок принял участие в одном матче за «Аякс» и отметился одним забитым мячом. Контракт полузащитника сборной Ганы с амстердамским коллективом рассчитан до 2025 года.