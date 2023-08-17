Лапорт согласовал контракт с «Аль-Насром»

29-летний игрок обороны «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт согласовал будущий контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», об этом сообщает Relevo.

Компенсация «горожанам» от саудовского клуба составит 29 млн евро, трудовое соглашение испанца будет рассчитано на три ближайших сезона.

Напомним, Лапорт является игроком «Манчестер Сити» более пяти лет – с января 2018 года. В прошлом сезоне оборонец занёс себе в актив 24 матча. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.

Ранее новости связывали защитника «Сити» с мадридским «Реалом», которому после недавних событий необходимо усиление обороны.